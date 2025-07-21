«Бостон» и «Финикс» претендуют на Бена Симмонса
1-й номер драфта-2016 вызывает интерес у нескольких клубов.
По информации инсайдера Марка Стейна, в список команд, которые изучают возможность подписания Бена Симмонса, входят «Бостон», «Нью-Йорк», «Финикс» и «Сакраменто».
Подписав в феврале контракт с «Клипперс» до конца сезона, Симмонс так и не смог закрепиться в основном составе.
В прошедшей «регулярке» трехкратный участник Матча всех звезд принял участие в 51 игре, в среднем набирая 5 очков, 4,7 подбора и 5,6 передачи за 22 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
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