«Бостон» и «Финикс» претендуют на Бена Симмонса

1-й номер драфта-2016 вызывает интерес у нескольких клубов.

По информации инсайдера Марка Стейна, в список команд, которые изучают возможность подписания Бена Симмонса , входят «Бостон», «Нью-Йорк », «Финикс » и «Сакраменто ».

Подписав в феврале контракт с «Клипперс» до конца сезона, Симмонс так и не смог закрепиться в основном составе.

В прошедшей «регулярке» трехкратный участник Матча всех звезд принял участие в 51 игре, в среднем набирая 5 очков, 4,7 подбора и 5,6 передачи за 22 минуты на паркете.