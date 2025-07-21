20-летний центровой Данил Заворотний продолжит выступление за «Енисей»

«Енисей» продлил сотрудничество с Данилом Заворотним.

Российский центровой (20 лет, 209 см) подписал многолетний контракт с клубом.

Игрок дебютировал в Единой лиге ВТБ в конце прошлого чемпионата, ненадолго появившись на площадке в 2 матчах. Основная часть сезона прошла в Единой молодежной лиге, где Заворотний набирал 8,5 очка, 5,4 подбора и 1,9 блок-шота (2-й результат в турнире) за 28 минут в среднем в 35 играх.

«Данил улучшил свою техническую и тактическую игру в предыдущем сезоне, и теперь мы ожидаем, что он поднимет свою физическую подготовку до уровня, который позволит ему играть на уровне Единой Лиги », – прокомментировал подписание главный тренер команды Йовица Арсич.