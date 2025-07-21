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Пи Джей Холл заключит двустороннее соглашение с «Мемфисом»

Центровой продолжит карьеру в «Гриззлис».

По сообщению Шэмса Чарании, «Мемфис» достиг договоренности о подписании двусторонненого контракта с Пи Джеем Холлом (23 года, 208 см).

В прошедшем сезоне Холл принял участие в 19 матчах за «Денвер», набирая в среднем 1,7 очка и 1,2 подбора за 3,5 минуты.

В Летней лиге центровой выступал за «Шарлотт», принося своей команде 9,2 очка (65,5% с игры, 33,3% из-за дуги), 5,6 подбора и 1,6 блок-шота за 13,7 минуты на паркете в 5 матчах.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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