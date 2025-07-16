Райан Сондерс присоединится к тренерскому штабу Туомаса Иисало в «Мемфисе»

«Гриззлис» пригласили Райана Сондерса.

39-летний специалист покинул «Денвер » в этом году после увольнения Майкла Мэлоуна и реорганизации штаба команды.

Сондерс работал в клубе с 2022 года и помог выиграть титул.

До этого тренер возглавлял «Миннесоту» с 2019 по 2021 год.