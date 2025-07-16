Райан Сондерс присоединится к тренерскому штабу Туомаса Иисало в «Мемфисе»
«Гриззлис» пригласили Райана Сондерса.
39-летний специалист покинул «Денвер» в этом году после увольнения Майкла Мэлоуна и реорганизации штаба команды.
Сондерс работал в клубе с 2022 года и помог выиграть титул.
До этого тренер возглавлял «Миннесоту» с 2019 по 2021 год.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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