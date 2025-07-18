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Иван Нелюбов завершил игровую карьеру в 36 лет

Иван Нелюбов заканчивает выступление на баскетбольной площадке.

36-летний центровой начал профессиональную карьеру в 2008 году в ЦСКА. Несколько лет Нелюбов провел в Прибалтике, выступая в Латвии, Эстонии и Литве, но к 2015 году вернулся в Россию.

В России баскетболист играл за «Нижний Новгород», «Парму», «Локо», «Урал», «Буревестник», «Иркут» и «Челбаскет», в котором и подошел к завершению карьеры.

«В моих планах было играть до 40 лет, красиво уйти, поднять над головой кубок и радоваться победе вместе с командой. Эти моменты казались мне вершиной мечты, и я всю жизнь шел к ним. Но жизнь иногда вносит свои коррективы: постоянные физические и эмоциональные нагрузки начали давать о себе знать – проблемы с сердцем стали серьезным испытанием.

Даже если операция пройдет успешно и рецидивов не будет, я понимаю – вернуться к прежней форме уже не смогу. Перегорел», – рассказал Нелюбов в интервью телеграм-каналу «Перехват».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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Иван Нелюбов
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