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Разыгрывающий Крис Пол согласовал однолетний контракт на 3,6 миллиона долларов с «Клипперс»

Крис Пол вернется в Лос-Анджелес.

40-летний разыгрывающий подпишет 1-летний контракт с «Клипперс» на 3,6 миллиона долларов.

Ранее игрок признался, что следующий сезон, скорее всего, станет для него последним.

Пол выступал за клуб с 2011 по 2017 год.

Сезон-2024/25 баскетболист провел в «Сперс», набирая в среднем 8,8 очка, 7,4 передачи и 3,6 подбора при 43% с игры и 38% из-за дуги.

Защитник выбирал следующую команду, намереваясь быть ближе к семье, которая живет в Лос-Анджелесе.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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