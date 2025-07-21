Разыгрывающий Крис Пол согласовал однолетний контракт на 3,6 миллиона долларов с «Клипперс»

Крис Пол вернется в Лос-Анджелес.

40-летний разыгрывающий подпишет 1-летний контракт с «Клипперс » на 3,6 миллиона долларов.

Ранее игрок признался, что следующий сезон, скорее всего, станет для него последним.

Пол выступал за клуб с 2011 по 2017 год.

Сезон-2024/25 баскетболист провел в «Сперс», набирая в среднем 8,8 очка, 7,4 передачи и 3,6 подбора при 43% с игры и 38% из-за дуги.

Защитник выбирал следующую команду, намереваясь быть ближе к семье, которая живет в Лос-Анджелесе.