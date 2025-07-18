Уилл Бартон присоединился к лиге BIG3

Уилл Бартон продолжит играть в баскетбол.

34-летний баскетболист объявил о завершении профессиональной карьеры в этом апреле.

Бартон отыграл 11 сезонов в НБА , в основном (8 сезонов) в «Денвере ».

Игрок набирал 11,2 очка, 4,1 подбора и 2,7 передачи в среднем по карьере в лиге, реализуя 43% бросков с игры, 35,5% трехочковых и 78,7% штрафных.

В последний раз защитник выступал в НБА в сезоне-2022/23, после чего отметился несколькими матчами в Испании и Китае.

Бартон будет играть в лиге 3х3 BIG3 за команду DMV Trilogy под руководством Стивена Джексона . Его первый матч пройдет уже в это воскресенье.