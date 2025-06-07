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Майкл Бизли обыграл Лэнса Стивенсона в матче 1 на 1 со счетом 31:21

Майкл Бизли выиграл дуэль у Лэнса Стивенсона.

Матч один на один между бывшими игроками НБА завершился со счетом 31-21 в пользу Бизли, который получил приз в размере 100 000 долларов.

Бизли был выбран в первом раунде драфта НБА 2008 года и провел в лиге 11 сезонов, выступая за «Майами», «Финикс», «Хьюстон», «Нью-Йорк», «Лейкерс» и «Милуоки». В последний раз он играл в сезоне-2018/19, набирая в среднем 12,4 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи за встречу.

Стивенсон в последний раз играл в сезоне-2021/22 и в среднем набирал 8,6 очка, 4,1 подбора и 2,9 передачи. Всего он провел в НБА 10 сезонов.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bleacher Report
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