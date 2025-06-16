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Майкл Бизли всю игру провоцировал Дуайта Ховарда, крича ему в лицо и трогая себя за пах

2-й пик драфта-2008 не особо сдерживал себя.

По ходу матча открытия сезона лиги BIG3 между «Майами» и «Лос-Анджелесом» Бизли всячески пытался вывести Ховарда из себя. В итоге центровой все-таки оказался вовлечен в драку, но не с Бизли, а с Лэнсом Стивенсоном.

По итогам матча «Майами» Бизли и Стивенсона победил «Лос-Анджелес» Ховарда – 50:44.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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