Майкл Бизли всю игру провоцировал Дуайта Ховарда, крича ему в лицо и трогая себя за пах
2-й пик драфта-2008 не особо сдерживал себя.
По ходу матча открытия сезона лиги BIG3 между «Майами» и «Лос-Анджелесом» Бизли всячески пытался вывести Ховарда из себя. В итоге центровой все-таки оказался вовлечен в драку, но не с Бизли, а с Лэнсом Стивенсоном.
По итогам матча «Майами» Бизли и Стивенсона победил «Лос-Анджелес» Ховарда – 50:44.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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