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Трэй Янг: «Казалось бы, Шамперт должен был бы меня уважать после того, что я с ним делал»

Разыгрывающий «Атланты» возмутился из-за комментария Имана Шамперта.

Выступая в роли эксперта на ESPN, бывший игрок НБА поделился сомнениями относительно того, сможет ли Трэй Янг помочь своей команде побеждать.  

«С точки зрения статистики и того, что Трэй Янг привносит в баскетбол, я все понимаю. Но при его росте 190 см сложно сказать, сможет ли он в концовке матча опекать пятого номера, справится ли с более крупным защитником, что он еще делает, кроме того, что набирает очки.

Особенно после того, что мы увидели в исполнении «Оклахомы» и «Индианы» – нам нужно изменить стиль игры, чтобы быстрее двигать мяч, быстрее распоряжаться мячом, доводить его до других парней», – сказал Шамперт.   

«Вот почему я их не трогаю… То, что я с ним сделал на площадке, когда мы играли – казалось бы, уж он-то должен меня уважать, когда слышит мое имя! Да я могу продолжать…» – написал Трэй Янг в соцсетях.

Трэй Янг – лидер НБА по передачам в прошлом сезоне.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Трэя Янга
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