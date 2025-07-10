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«Самара» рассталась с Виктором Кашиным и Владиславом Карповым

«Самара» попрощалась с двумя игроками.

У защитников Виктора Кашина (31 года) и Владислава Карпова (28 лет) закончились контракты.

Оба игрока присоединились к команде в декабре прошлого года и помогли «Самаре» завершить сезон, прошедший под знаком финансовых сложностей и реорганизации.

И Кашин, и Карпов имеют историю взаимоотношений с клубом. Кашин выигрывал Суперлигу (2021) и Кубок России (2020). Карпов 4 сезона выступал за состав 3х3.

Кашин набирал 2 очка, 1,3 подбора и 1,8 передачи за 15,5 минуты в прошедшем чемпионате. На счету Карпова 2,8 очка за 7,4 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Самары»
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