«Денвер» подпишет двусторонний контракт с Кертисом Джонсом

«Наггетс» решили сохранить хорошо выступившего в Летней лиге защитника.

Как сообщает Шэмс Чарания, «Денвер » договорился о заключении двусторонненого соглашения с Кертисом Джонсом (23 года, 196 см).

Джонс стал лучшим бомбардиром «Наггетс» за пять матчей Летней лиги в Лас-Вегасе, набирая в среднем 14,6 очка при 54,9% попаданий с игры и 46,7% с трехочковой дистанции. Незадрафтованный новичок из университета Айова Стэйт также делал в среднем 4,4 подбора и 3,8 передачи

Защитник провел четыре сезона в NCAA и получил в выпускном сезоне награду «Лучший шестой игрок» конференции Big 12, набирая в среднем 17,4 очка, 4,2 подбора и 2,3 передачи.