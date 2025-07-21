«Денвер» подпишет двусторонний контракт с Кертисом Джонсом
«Наггетс» решили сохранить хорошо выступившего в Летней лиге защитника.
Как сообщает Шэмс Чарания, «Денвер» договорился о заключении двусторонненого соглашения с Кертисом Джонсом (23 года, 196 см).
Джонс стал лучшим бомбардиром «Наггетс» за пять матчей Летней лиги в Лас-Вегасе, набирая в среднем 14,6 очка при 54,9% попаданий с игры и 46,7% с трехочковой дистанции. Незадрафтованный новичок из университета Айова Стэйт также делал в среднем 4,4 подбора и 3,8 передачи
Защитник провел четыре сезона в NCAA и получил в выпускном сезоне награду «Лучший шестой игрок» конференции Big 12, набирая в среднем 17,4 очка, 4,2 подбора и 2,3 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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