Никола Йокич: «У меня сейчас более 45 лошадей»

Никола Йокич рассказал о своем увлечении.

«У меня в семье никто не занимался лошадями. Но однажды я пришел на ипподром, и мне очень понравилось.

Потом я начал заниматься баскетболом, отец моего лучшего друга работал с лошадями.

Теперь, через 17 лет, у меня 40-45 лошадей, сейчас уже даже больше», – поделился Йокич во время китайского турне.