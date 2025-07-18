Никола Йокич: «У меня сейчас более 45 лошадей»
Никола Йокич рассказал о своем увлечении.
«У меня в семье никто не занимался лошадями. Но однажды я пришел на ипподром, и мне очень понравилось.
Потом я начал заниматься баскетболом, отец моего лучшего друга работал с лошадями.
Теперь, через 17 лет, у меня 40-45 лошадей, сейчас уже даже больше», – поделился Йокич во время китайского турне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BasketNews
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