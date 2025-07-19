Донта Холл присоединился к «Олимпиакосу»
Американский центровой продолжит карьеру в греческом клубе.
«Олимпиакос» объявил о заключении 3-летнего контракта с Донтой Холлом (27 лет, 206 см).
По данным Eurohoops, «Баскония», предыдущий клуб Холла, получит компенсацию за переход игрока в размере 600000 евро.
В сезоне-2024/25 центровой в среднем набирал 8,7 очка и 5,4 подбора в Евролиге, а в чемпионате Испании – 7,3 очка и 5,3 подбора.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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