Донта Холл присоединился к «Олимпиакосу»

Американский центровой продолжит карьеру в греческом клубе.

«Олимпиакос » объявил о заключении 3-летнего контракта с Донтой Холлом (27 лет, 206 см).

По данным Eurohoops, «Баскония », предыдущий клуб Холла, получит компенсацию за переход игрока в размере 600000 евро.

В сезоне-2024/25 центровой в среднем набирал 8,7 очка и 5,4 подбора в Евролиге , а в чемпионате Испании – 7,3 очка и 5,3 подбора.