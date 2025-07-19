Ян Ханьсэнь завершил участие в Летней лиге

Новичок «Портленда» больше не сыграет в турнире.

«Блэйзерс» приняли решение больше не использовать Яна Ханьсэня в Летней лиге. Команде осталось провести один матч – против «Финикса» 20 июля.

Китайский центровой, выбранный «Портлендом » под 16-м номером, принял участие в 4 играх, набирая в среднем 10,8 очка (45% с игры, 33% из-за дуги), 5 подборов, 3,8 передачи и 2,3 блок-шота за 24,5 минуты на площадке.