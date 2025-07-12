Ян Ханьсэнь набрал 10 очков, 4 подбора, 5 передач и 3 блок-шота в дебютном матче Летней лиги

Китайский центровой хорошо выступил в первом матче за «Портленд».

Ханьсэнь вышел на игру Летней лиги против «Голден Стэйт » в стартовом составе и провел на паркете 24 минуты. За это время 20-летний баскетболист набрал 10 очков, попав 3 из 7 бросков с игры, 1 из 3 из-за дуги и 3 из 4 штрафных. 16-й пик драфта-2025 также собрал 4 подбора, отдал 5 передач при 3 потерях, совершил 1 перехват и 3 блок-шота.

«Блэйзерс» разгромили «Уорриорс» – 106:73.