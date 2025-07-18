Гилберт Аренас: «Ян Ханьсэнь относится к линейке игроков типа Йокича и Шенгюна»

Гилберт Аренас высоко оценивает перспективы китайского новичка лиги.

Центровой Ян Хансэнь (20 лет, 216 см) был выбран 16-м на драфте-2025 НБА и отправился в «Портленд».

«В прошлом таких игроков не замечали. Не знаю, как упустили Йокича, но такого парня нельзя спускать до 2-го раунда. Кто-то его заберет, и он вдруг становится супервездой.

Сразу видно, что это полноценный командный игрок. Может играть один на один, может разыгрывать, бросать. Это баскетболист линейки типа Йокича и Шенгюна.

Они могут делать все на площадке. У него высокий IQ. Ему можно давать разные роли, и он найдет возможность быть эффективным», – заключил Аренас на своем подкасте.