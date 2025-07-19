Наташа Клауд стала победителем конкурса мастерства, оставив 1,1 секунды на счетчике
Защитница «Нью-Йорка» выиграла конкурс мастерства.
В финальном раунде Наташе Клауд нужно было превзойти результат Эрики Уилер из «Сиэтла» – 37,5 секунды. Клауд удалось уложиться в таймер с запасом лишь в 1,1 секунды, несмотря на 3 промаха из угла через «мельницу Дарта Мола».
За победу в конкурсе защитница заработала 55000 долларов от спонсора Aflac и 2,575 от лиги.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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