Наташа Клауд стала победителем конкурса мастерства, оставив 1,1 секунды на счетчике

Защитница «Нью-Йорка» выиграла конкурс мастерства.

В финальном раунде Наташе Клауд нужно было превзойти результат Эрики Уилер из «Сиэтла» – 37,5 секунды. Клауд удалось уложиться в таймер с запасом лишь в 1,1 секунды, несмотря на 3 промаха из угла через «мельницу Дарта Мола».

За победу в конкурсе защитница заработала 55000 долларов от спонсора Aflac и 2,575 от лиги.