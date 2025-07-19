Сабрина Ионеску набрала 30 из 40 возможных очков и стала двукратным победителем конкурса трехочковых

Защитница «Нью-Йорка» во второй раз выиграла в конкурсе трехочковых.

В финальном раунде Сабрина Ионеску опередила прошлогоднего победителя конкурса Аллишу Грэй из «Атланты» (22 очка), набрав 30 очков из 40 возможных.

Ионеску стала второй баскетболисткой в истории лиги, которой покорилось это соревнование более одного раза (2023, 2025). Кроме нее такое достижение удавалось только Элли Куигли (2017, 2018, 2021, 2022).

В качестве приза защитница получила 62 575 долларов: 60 000 от спонсора Aflac и 2 575 от лиги. Ионеску пообещала отдать половину выигрыша новичку «Вашингтона» Соне Ситрон, выбывшей в первом раунде конкурса, а вторую половину – своему благотворительному фонду.