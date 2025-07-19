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«Клипперс» объявили о подписании Брэдли Била

Защитник официально присоединился к «парусникам».

«Клипперс» и Брэдли Бил (32 года, 193 см) заключили 2-летнее соглашение на 11 миллионов долларов после того, как защитник завершил процедуру выкупа контракта с «Финиксом».

В прошлом сезоне составе «Санс» Бил набирал в среднем 17 очков, 3,3 подбора и 3,7 передачи за 32,1 минуты в 53 матчах (38 в старте). Его процент попаданий составил 49,7% с игры, 38,6% с трехочковой дистанции и 80,3% с линии штрафных. Трехкратный участник Матча всех звезд (2018, 2019, 2021) входит в число лишь девяти действующих игроков, набравших 17 000 очков и реализовавших 1 700 трехочковых. Выбранный под третьим номером на драфте-2012 «Вашингтоном», Бил включался в третью символическую сборную НБА в сезоне-2020/21 и в символическую сборную новичков в сезоне-2012/13.

«Игроки такого уровня – большая редкость, их сложно заполучить. Брэд – участник Матча всех звезд, он боролся за звание лучшего снайпера лиги, был ведущим игроком своей команды. Его можно использовать в самых разных схемах, и он все равно будет набирать очки: в пик-н-ролле, после заслонов, кэтч-энд-шут. Он умеет создавать моменты сам и эффективно играет без мяча. Отличный каттер. К тому же он хороший распасовщик, который поднимет уровень всей команды. Я рад, что он с нами», – заявил главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
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