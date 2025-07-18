  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Количество «мертвых денег» в зарплатной ведомости «Милуоки» сократится на 2,3 млн долларов благодаря контракту Дэмиана Лилларда с «Портлендом»
6

Количество «мертвых денег» в зарплатной ведомости «Милуоки» сократится на 2,3 млн долларов благодаря контракту Дэмиана Лилларда с «Портлендом»

«Бакс» получат чуть больше финансовой гибкости.

Ранее в этом месяце «Милуоки» отчислил Дэмиана Лилларда и растянул причитавшиеся ему 112,6 млн на пять лет. В результате ежегодная нагрузка на «платежку» клуба составила около 22,5 миллиона долларов.

Как объясняет Бобби Маркс из ESPN, поскольку зарплата Лилларда по новому соглашению с «Портлендом» превышает минимальный контракт ветерана (2 048 494 долларов) в течение следующих двух сезонов, «Бакс» получат суммарную компенсацию в размере примерно 11,65 миллионов долларов. Считается это так: 

Формула на сезон-2025/26: (14,1 млн (зарплата по контракту с «Портлендом») – 2 миллиона (ветеранский минимум)) * 50% = 6,05 млн.

Формула на сезон-2026/27: (13,4 млн – 2,2 млн) * 50% = 5,6 млн.

На сезон-2027/28 компенсации нет, потому что в контракте Лилларда с «Милуоки» оставалось только два года.

6,05 млн + 5,6 млн = 11,65 млн. Эта сумма делится на 5 лет (на столько «Бакс» растянули выплаты) = 2,3 млн долларов компенсации в год.

Эта компенсация будет учтена после регулярного сезона-2025/26 и сократит ежегодную сумму «мертвых денег» «Милуоки» с 22,5 миллиона до 20,2 миллиона долларов вплоть до сезона-2029/30.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница эксперта ESPN Бобби Маркса в соцсети X
logoДэмиан Лиллард
logoНБА
logoПортленд
logoМилуоки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Майами» не пытался подписать Дэмиана Лилларда
618 июля, 11:56
Шэмс Чарания: «Желание вернуться домой к своим трем детям было ключевым фактором в решении Дэмиана Лилларда»
2118 июля, 07:12
Дэмиан Лиллард возвращается в «Портленд» (42 млн на 3 года)
8517 июля, 22:34
Главные новости
Зак Лоу о ругани Кэма Томаса: «Уверен во всем, что я о нем сказал»
3сегодня, 20:49
«Лейкерс» интересовались Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и Донте Дивинченцо
2сегодня, 19:59
Дэвид Джонс-Гарсия отказался от предложения на 2 миллиона евро в год от «Олимпиакоса»
1сегодня, 19:36
Даг Макдермотт подпишет 1-летний минимальный контракт с «Сакраменто»
сегодня, 19:25
«Барселона» близка к подписанию Уилла Клайберна
1сегодня, 19:06
«Лейкерс» подпишут двусторонние контракты с Кристианом Колоко и Крисом Маноном
5сегодня, 18:42
MVP финала женской НБА 2019 года Эмма Мессеман присоединится к «Нью-Йорку»
3сегодня, 18:15
НБА отдает краткосрочный приоритет европейскому проекту перед расширением в США
7сегодня, 17:47
Клубы НБА используют Сиэтл в качестве «страшилки» при обсуждении новых арен с городскими властями
1сегодня, 17:28
Джон Холлинджер: «В НБА обсуждают, насколько решения «Портленда» вернуть Дэмиана Лилларда и взять Яна Ханьсэня продиктованы продажей клуба»
13сегодня, 17:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейкерс» отчислили центрового Трея Джемисона
сегодня, 21:06
Орландо Робинсон подписал двусторонний контракт с «Мэджик»
2сегодня, 20:22
Карлик Джонс набил татуировку с рукопожатием от Леброна Джеймса на Олимпиаде
2сегодня, 18:55Фото
Евролига, скорее всего, выберет место проведения «Финала четырех»-2026 23 июля
сегодня, 18:32
Дмитрий Сонько продолжит играть за «Енисей»
сегодня, 17:59
Ассистент из штаба «Мэджик» Рэнди Грегори присоединится к сборной Германии
сегодня, 16:42
Дрю Николас станет главой департамента игрового персонала «Бостона»
сегодня, 16:29
«Мемфис» отчислил защитника Зайона Пуллина
сегодня, 15:59Фото
Оливер Попович продолжит тренировать «Зенит-2»
сегодня, 15:52
Леброн Джеймс снялся в клипе рэпера Tyler, the Creator
6сегодня, 15:10Видео