Количество «мертвых денег» в зарплатной ведомости «Милуоки» сократится на 2,3 млн долларов благодаря контракту Дэмиана Лилларда с «Портлендом»

«Бакс» получат чуть больше финансовой гибкости.

Ранее в этом месяце «Милуоки» отчислил Дэмиана Лилларда и растянул причитавшиеся ему 112,6 млн на пять лет. В результате ежегодная нагрузка на «платежку» клуба составила около 22,5 миллиона долларов.

Как объясняет Бобби Маркс из ESPN, поскольку зарплата Лилларда по новому соглашению с «Портлендом » превышает минимальный контракт ветерана (2 048 494 долларов) в течение следующих двух сезонов, «Бакс» получат суммарную компенсацию в размере примерно 11,65 миллионов долларов. Считается это так:

Формула на сезон-2025/26: (14,1 млн (зарплата по контракту с «Портлендом») – 2 миллиона (ветеранский минимум)) * 50% = 6,05 млн.

Формула на сезон-2026/27: (13,4 млн – 2,2 млн) * 50% = 5,6 млн.

На сезон-2027/28 компенсации нет, потому что в контракте Лилларда с «Милуоки» оставалось только два года.

6,05 млн + 5,6 млн = 11,65 млн. Эта сумма делится на 5 лет (на столько «Бакс» растянули выплаты) = 2,3 млн долларов компенсации в год.

Эта компенсация будет учтена после регулярного сезона-2025/26 и сократит ежегодную сумму «мертвых денег» «Милуоки » с 22,5 миллиона до 20,2 миллиона долларов вплоть до сезона-2029/30.