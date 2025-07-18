Дэмиан Лиллард возвращается в «Портленд» (42 млн на 3 года)

Легендарный игрок «Блейзерс» договорился о новом контракте.

ESPN сообщает, что Лиллард подпишет с «Портлендом» 3-летнее соглашение на 42 млн долларов. Ожидается, что в контракте будет опция игрока на сезон-2027/28 и вето на обмен.

Последние два года Лиллард провел в «Милуоки». Этой весной он порвал ахилл во время серии с «Пэйсерс». После этого «Бакс» отчислили его и распределили выплаты причитающихся ему 113 млн на 5 лет – до сезона-2029/30, чтобы подписать центрового Майлза Тернера.

В сезоне-2025/26 Лиллард не будет выходить на площадку, так как проходит реабилитацию после повреждения.

«Портленд» обменял Лилларда в «Бакс» в 2023 году, получив за него Дрю Холидэя, Тумани Камара, пик первого раунда, два обмена пиками первого раунда с «Бакс», а затем отдал Холидэя в «Бостон» за Роберта Уильямса, Малколма Брогдона и активы (которые помогли заполучить Дени Авдию).

Лиллард провел в «Портленде» 11 сезонов. Он 9 раз попадал на Матчи всех звезд и 7 раз включался в символические сборные НБА.

Лиллард занимает первое место в истории «Портленда» по очкам (19376) и трехочковым (2387) и второе по передачам (5151).