Джоэл Эмбиид: «Иногда я могу быть засранцем»

Джоэл Эмбиид рассказал о личной жизни.

Центровой «Филадельфии» приоткрыл свой характер в интервью ESPN.

«У меня никогда не было много друзей. Даже с теми, кто у меня есть, я не делюсь слишком многим.

У меня была тихая семья. Очень тихий отец, тихая мать. С самого детства мы были довольно закрытыми. Ты знаешь, что они тебя любят. Но это не та любовь с объятиями, у меня никогда такого не было.

Их воспитание сильно помогло мне в моей карьере. Правда, своих детей я воспитываю по-другому.

У меня репутация человека, который не отвечает на сообщения (показывает телефон с более 9500 пропущенных сообщений и 875 пропущенными звонками).

Просто не могу себя заставить это делать. Это всех раздражает.

Люблю троллить. Не сказал бы, что я засранец. Но временами могу им быть», – поделился Эмбиид.