Джоэл Эмбиид: «Иногда я могу быть засранцем»
Джоэл Эмбиид рассказал о личной жизни.
Центровой «Филадельфии» приоткрыл свой характер в интервью ESPN.
«У меня никогда не было много друзей. Даже с теми, кто у меня есть, я не делюсь слишком многим.
У меня была тихая семья. Очень тихий отец, тихая мать. С самого детства мы были довольно закрытыми. Ты знаешь, что они тебя любят. Но это не та любовь с объятиями, у меня никогда такого не было.
Их воспитание сильно помогло мне в моей карьере. Правда, своих детей я воспитываю по-другому.
У меня репутация человека, который не отвечает на сообщения (показывает телефон с более 9500 пропущенных сообщений и 875 пропущенными звонками).
Просто не могу себя заставить это делать. Это всех раздражает.
Люблю троллить. Не сказал бы, что я засранец. Но временами могу им быть», – поделился Эмбиид.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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