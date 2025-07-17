Егор Демин: «Когда видят мое высокое ведение, сразу начинается прессинг»

Егор Демин описал главное направление для развития навыков.

«Серьезный переходный период. Похоже на то, когда я приехал в университет и начал играть в конференции. Все видели игру с Провиденсом. Не самый приятный опыт.

Но это было важно, потому что подготовило меня к «Мартовскому безумию», когда я уже полностью играл на позиции 1-го номера. Игры против Хьюстона, Айова Стэйт, Бэйлора. Когда они по-настоящему пытаются сломать тебя.

Особенно когда видят мое высокое ведение, сразу начинается. Тренер гонит их прессинговать.

Время и адаптация. Мне надо приноровиться. Побольше практики обращения с мячом против парней из моей команды, которые не ведут себя эгоистично и всерьез играют против меня в защите. Парни хорошо работают против меня во время тренировок, и это действительно тяжело. Этот опыт, не только в играх, но и на тренировках, максимально важен», – поделился Демин.