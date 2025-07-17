3 дальних попадания Егора Демина за последние 2,5 минуты матча с «Мэджик» принесли «Нетс» победу в Летней лиге

Егор Демин активизировался в клатче.

Российский разыгрывающий совершил 3 точных трехочковых броска за последние 2,5 минуты матча Летней лиги против «Орландо». Первый залетел в кольцо при счете 79:78 в пользу «Бруклина». Команда Демина одержала итоговую победу с результатом 94:90.

На счету Демина 14 очков, 5 подборов и 1 перехват при 6 потерях.

Защитник реализовал 5 из 9 бросков с игры и 4 из 8 из-за дуги.