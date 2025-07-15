Владимир Демин: «Большой интерес к Егору проявляла «Оклахома», но у них был 15-й пик. Это был бы очень интересный вариант»

Отец защитника «Бруклина» рассказал, какие клубы были нацелены на его сына.

«Было собеседование с «Шарлотт ». Было общение со всеми лотерейными пиками: с 4-го по 14-й, кроме «Хьюстона ». До конца ничего не было ясно, но понимали, у кого был интерес к нему. Интересно было посмотреть на реакцию офиса «Бруклина », когда «Юта» сделала свой выбор («Джаз» взяли Эйса Бэйли под 5-м пиком). «Нетс» радовались, понимали, что у них хороший шанс забрать Егора со своего первого пика. Большой интерес проявляла «Оклахома», но у них был 15-й пик. Мы поговорили с Егором после драфта. Я спросил его: «Если бы у тебя был не восьмой пик, выпал бы из лотереи?» Он ответил: «Однозначно нет. Несколько команд были нацелены».

Егор был абсолютно спокоен, но в любом случае это драфт же. Например, я, находясь далеко от них, не был уверен ни в чем. Хотя мы и понимали, что «Оклахома» очень его хотела. И кстати, это был бы очень интересный вариант», – рассказал Владимир Демин.

«Бруклин» забрал себе Егора Демина под 8-м пиком, «Оклахоме» под 15-м достался центровой Томас Сорбер.