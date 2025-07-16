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«Хорнетс» отчислили форварда Джоша Окоги

Джош Окоги станет свободным агентом.

«Шарлотт» расстался с 26-летним форвардом. Ранее стороны договорились отложить решение по контракту игрока до 15 июля. Клуб не стал сохранять Окоги, 7,75 миллиона долларов зарплаты которого не были гарантированы.

Форвард перешел в «Хорнетс» из «Финикса» в результате обмена Ника Ричардса и набирал 8,9 очка, 2,7 подбора, 1,3 передачи и 1,8 перехвата за 18,3 минуты в среднем в 15 матчах за клуб.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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