«Шарлотт» заключит двустороннее соглашение с Дрю Питерсоном

Бывший форвард «Селтикс» будет выступать за «Хорнетс».

По информации Шэмса Чарании, Дрю Петерсон (25 лет, 206 см) и «Шарлотт » достигли договоренности о подписании двустороннего контракта.

Форвард, которого не выбрали на драфте-2023, провел последние 2 года в «Бостоне », выступая за основную команду и фарм-клуб в G-лиге.

В прошедшем сезоне он принял участие в 25 матчах «Селтикс», набирая в среднем 2,2 очка и 1,6 подбора за 7,4 минуты на паркете.