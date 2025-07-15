«Шарлотт» заключит двустороннее соглашение с Дрю Питерсоном
Бывший форвард «Селтикс» будет выступать за «Хорнетс».
По информации Шэмса Чарании, Дрю Петерсон (25 лет, 206 см) и «Шарлотт» достигли договоренности о подписании двустороннего контракта.
Форвард, которого не выбрали на драфте-2023, провел последние 2 года в «Бостоне», выступая за основную команду и фарм-клуб в G-лиге.
В прошедшем сезоне он принял участие в 25 матчах «Селтикс», набирая в среднем 2,2 очка и 1,6 подбора за 7,4 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Шэмса Чарании
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