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«Шарлотт» объявил об обмене Василие Мицича на Пэта Коннотона и два пика 2-го раунда

Пэт Коннотон перешел в «Шарлотт».

«Хорнетс» официально объявили о приобретении у «Милуоки» атакующего защитника Пэта Коннотона (32 года, 196 см) и двух драфт-пиков второго раунда в обмен на сербского разыгрывающего Василие Мицича (31 год, 195 см).

По информации СМИ, «Шарлотт» получил два пика второго раунда (2031, 2032), принадлежащие «Детройту».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Шарлотт» в соцсети X
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