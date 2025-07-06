«Шарлотт» объявил об обмене Василие Мицича на Пэта Коннотона и два пика 2-го раунда

Пэт Коннотон перешел в «Шарлотт».

«Хорнетс» официально объявили о приобретении у «Милуоки » атакующего защитника Пэта Коннотона (32 года, 196 см) и двух драфт-пиков второго раунда в обмен на сербского разыгрывающего Василие Мицича (31 год, 195 см).

По информации СМИ, «Шарлотт » получил два пика второго раунда (2031, 2032), принадлежащие «Детройту».