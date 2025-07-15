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Кевон Луни: «В плей-офф мы играли против Стивена Адамса, а это моя стихия. Но мне не дали шанса»

Центровой назвал причины своего ухода из «Голден Стэйт».

«Последние несколько лет все постоянно менялось, все было непредсказуемо. Мне сообщали о решениях в последний момент. Мои минуты на площадке то увеличивались, то сокращались. Я спрашивал себя: «Что на самом деле происходит?» Я не знал, как они меня оценивают или какой контракт предложат. В «Уорриорс» все могло измениться в любую секунду.

Дело не в одном конкретном моменте. Даже в этом году, особенно в плей-офф. Мы играли против Стивена Адамса, а это моя стихия. Но мне по сути не дали шанса. Тогда я понял: «Ладно, вы мне не доверяете. А я думал, что заслужил ваше доверие», – рассказал Луни.

В 7-матчевой серии прошедшего плей-офф против «Хьюстона» Кевон Луни проводил на площадке в среднем 9,3 минуты, набирая 1,7 очка и 2,9 подбора.

В межсезонье центровой подписал 2-летнее соглашение с «Новым Орлеаном» в статусе свободного агента.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
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