«Атланта» официально сообщила о переходе Кристапса Порзингиса
Кристапс Порзингис присоединился к «Хоукс».
Центровой (29 лет, 218 см) перешел в «Атланту» из «Бостона» в результате трехстороннего обмена.
Порзингис провел в «Селтикс» 2 года и стал чемпионом НБА. В его активе в этом году 19,5 очка, 6,8 подбора и 1,5 блок-шота в «регулярке» в среднем. Центровой отыграл 42 матча.
У Порзингиса остался 1 год по текущему контракту с зарплатой в 30,7 миллиона долларов.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Атланты»
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