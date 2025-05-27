«Сперс» уверены, что Виктор Вембаньяма будет готов к началу тренировочного лагеря
«Сперс» ожидают возвращения центрового к началу тренировочного лагеря.
«Вемби уже выполняет некоторые упражнения на площадке, мы видим это в социальных сетях, это должно быть положительным знаком. «Сперс» абсолютно уверены, что он будет готов к началу тренировочного лагеря. Это потрясающие новости», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Вембаньяма был вынужден досрочно завершить сезон-2024/25 из-за тромба в районе правого плеча.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Пэта Макафи в соцсети X
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