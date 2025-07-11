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Жорди Фернандес: «Майк Браун никогда не боялся перемен, всегда становился лучше и теперь стал тренером особенной команды»

Жорди Фернандес рассказал о новом главном тренере «Нью-Йорка».

Главный тренер «Нетс» описал опыт сотрудничества с Майком Брауном.

«Главное заключается в том, что его невозможно испугать. Уважаю его за это. Он всегда готов принять вызов. В 2009-10 году («Кливленд»). С «Сакраменто» на месте самой длительной засухи без плей-офф. Теперь с «Никс». Организация получила того, кто не будет испытывать страх и сделает то, что требуется.

Такие ситуации дают неповторимый опыт, они его сформировали.

Я встретился с ним благодаря работе с его сыном Элайджей. Он пригласил меня в Кливленд и потом нанял. Так начался мой путь в НБА. Он очень многое мне дал, предоставил возможность и обращался как с членом семьи. Отношусь к нему так же.

Он всегда очень внимателен к деталям. Важнейшее качество. Невероятно трудолюбив.

Когда мы познакомились, ему было 39. Видна была его эволюция. Через годы с «Голден Стэйт», «Лейкерс». Тот же хороший человек, тот же талант, но совершенно другой опыт. А это важнейшая часть тренерского искусства.

Отдаю ему должное, он никогда не боялся перемен, не застревал на месте. Становился лучше. И теперь будет тренировать особенную команду.

Он усердно работает, ждет этого от остальных. И очень хорошо находит подход к людям. Его любят», – заключил Фернандес.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Newsday
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