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Майк Браун: «Наша цель в «Никс» – построить победную культуру, которая приведет к титулам»

Майк Браун прокомментировал свой приход в «Нью-Йорк».

55-летний специалист сменил на тренерском посту Тома Тибодо, который вывел команду в финал Восточной конференции и был уволен.

«Ни у кого нет больших ожиданий от нашего сотрудничества, чем у меня. Имею в виду, что мои ожидания очень высоки. Это «Никс». Легендарная арена. Фанаты. Меня радуют эти ожидания.

Том – невероятный тренер и мой друг. Не хочу зацикливаться на ситуации с ним. Я воодушевлен нашим составом, его грядущей адаптацией и нашими возможностями.

Наша цель, начиная с владельца мистера Долана, Леона Роуза и игроков и до наших фанатов, – построение победной культуры, которая будет приносить титулы. Для этого я сюда пришел. Мне повезло точно знать, что необходимо для подобного успеха: много работы, самоотдача и концентрация на настоящем.

Ну и моя подруга сказала мне, что нужно переехать в Нью-Йорк, потому что она гурман. Так что я долго не раздумывал», – поделился Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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