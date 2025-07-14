Президент «Кливленда» Коби Олтмен подписал продление контракта до 2030 года

Коби Олтмен продолжит руководить «Кавальерс».

42-летний специалист присоединился к фронт-офису клуба в 2012 году, стал генменеджером в 2017 и президентом – в 2022 году.

Олтмен подписал соглашение до конца сезона-2029/30. Также многолетние контракты получили нынешний генменеджер Майк Гэнси и его ассистент Брэндон Уимс.

Олтмен был директором по персоналу в чемпионском сезоне-2015/16, в качестве генменеджера отвечал за выбор Дариуса Гарлэнда (2019) и Эвана Мобли (2021), при нем произошли знаковые для нынешнего состава обмены Джарретта Аллена и Донована Митчелла.

В прошедшем чемпионате «Кавальерс» получили 1-й номер посева на Востоке, но не сумели пройти 2-й раунд плей-офф.