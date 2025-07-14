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Венсан Колле: «Был рад, что Эмбиид не приехал в сборную Франции, я был против, но это было указание сверху»

Венсан Колле поделился своим мнением об истории с Джоэлом Эмбиидом.

Центровой инициировал переговоры по поводу участия в Олимпиаде со сборной Франции в 2024 году, но потом сделал выбор в сторону США.

«Был рад, что Эмбиид не приехал в сборную в прошлом году. Нам это не нужно.

Я понимаю, зачем команды делают подобное, но это не для меня, это нечестно. Обычно речь идет о разыгрывающих, это главная слабость европейцев.

Ничего не мог с этим поделать, это было указание сверху, на уровне министра. Олимпийские игры во Франции, они считали, что нам это необходимо, своего рода страховка.

Но у нас уже были отличные «большие». Сложно всех их совместить. Виктор Вембаньяма, Руди Гобер, Мустафа Фалль. Это изменило бы команду.

Он потрясающий баскетболист, но с точки зрения командного духа, даже если он говорит на французском и имеет связи с Францией, для нас это не слишком хорошо.

Знаю, что сейчас это уже вошло в традицию повсеместно. Всего несколько стран не используют натурализованных игроков: Сербия, Литва и мы. Думаю, что наша сборная будет продолжать следовать этим путем», – заявил бывший тренер французской национальной команды.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoДжоэл Эмбиид
logoсборная Франции
logoРуди Гобер
logoВиктор Вембаньяма
Венсан Колле
Мустафа Фалль
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