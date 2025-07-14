«Мемфис» изменил условия в контракте Кэма Спенсера на 4 года и 10,5 миллиона долларов
Кэм Спенсер подпишет новое соглашение.
В предыдущей редакции контракт 25-летнего защитника (193 см) был рассчитан на 2 года и 4,5 миллиона долларов. Новый вариант доведет срок до 4 сезонов, а общую сумму – до 10,5 миллиона.
Контракт полностью гарантирован на первые 3 года.
Спенсер был выбран «Детройтом» под 53-м номером на драфте-2024, после чего его обменяли в «Мемфис». Баскетболист выступал на двустороннем контракте и набирал 4,2 очка, 1,2 подбора и 1,4 передачи при 37% из-за дуги в 25 матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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