«Мемфис» изменил условия в контракте Кэма Спенсера на 4 года и 10,5 миллиона долларов

Кэм Спенсер подпишет новое соглашение.

В предыдущей редакции контракт 25-летнего защитника (193 см) был рассчитан на 2 года и 4,5 миллиона долларов. Новый вариант доведет срок до 4 сезонов, а общую сумму – до 10,5 миллиона.

Контракт полностью гарантирован на первые 3 года.

Спенсер был выбран «Детройтом» под 53-м номером на драфте-2024, после чего его обменяли в «Мемфис». Баскетболист выступал на двустороннем контракте и набирал 4,2 очка, 1,2 подбора и 1,4 передачи при 37% из-за дуги в 25 матчах.