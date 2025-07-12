Джейлен Грин: «Мы с Букером будем смертоносным атакующим дуэтом»
Грин оценил будущую связку с лидером «Финикса».
«Мы оба умеем забивать, оба умеем cтягивать защиту. И все будут подстраиваться под нас. Так что, когда мы действуем вместе, соперникам придется выбирать, от кого из нас сегодня получать. Мы с Букером будем смертоносным атакующим дуэтом», – сказал Грин.
В прошедшем сезоне Джейлен Грин набирал в среднем 21 очко, реализуя 42,3% бросков с игры и 35,4% трехочковых (8,1 попытки за матч).
Девин Букер приносил своей команде в среднем 25,6 очка (46,1% с игры, 33,2% из-за дуги при 7,3 попытках за игру).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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