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Министр спорта Воронежской области о Владе Голдине: «Вдохновляющий пример для молодых спортсменов региона»

Министр спорта Воронежской области поддержал новичка «Майами» Влада Голдина.

«Безусловно, мы внимательно следим за успехами Владислава Голдина. Для Воронежской области это повод для гордости: наш воспитанник заключил контракт с клубом НБА «Майами Хит». Это вдохновляющий пример для молодых спортсменов региона, подтверждающий, что при упорстве и целеустремленности можно добиться высоких результатов.

Мы всей областью поддерживаем Владислава, искренне желаем ему успехов и крепкого здоровья. Он уже вписал свое имя в историю воронежского баскетбола, и, уверен, это только начало», – сказал министр спорта Воронежской области Павел Чибисов.

Российский центровой «Майами» Влад Голдин является выпускником воронежской спортивной школы олимпийского резерва №9.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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