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Кевин Маккаллар набрал 30 очков в матче Летней лиги против «Бостона»

Форвард «Никс» провел результативную игру.

Кевин Маккаллар, выбранный 56-м на драфте-2024, принес своей команде 30 очков, реализовав 10 из 15 бросков с игры, 1 из 5 трехочковых и 9 из 10 штрафных. 24-летний форвард также записал на свой счет 4 подбора, 1 передачу и 2 перехвата.

«Никс» уступили «Селтикс» – 81:94.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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