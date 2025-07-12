28 очков и 11 подборов Рона Холланда помогли «Детройту» обыграть «Нью-Йорк» в Летней лиге
Второгодка «Пистонс» результативно провел матч.
Холланд, выбранный «Детройтом» под 5-м номером на драфте-2024, набрал 28 очков, попав 8 из 12 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 8 из 13 штрафных.
Форвард также записал на свой счет 11 подборов, 2 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот за 28 минут на паркете.
Встреча закончилась победой «Пистонс» – 104:86.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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