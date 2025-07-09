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ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/8 финала. Латвия встретится с Сербией, Испания сыграет с Грецией и другие матчи

Сегодня в Испании пройдут 8 матчей чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.

Латвия встретится с Сербией, Испания сыграет с Грецией

Чемпионат Европы

Девушки (U18)

Пальма, Испания

Плей-офф

1/8 финала

Бельгия – Израиль

9 августа. 13:30

Черногория – Венгрия

9 августа. 13:30

Финляндия – Турция

9 августа. 16:00

Польша – Словения

9 августа. 16:00

Франция – Португалия

9 августа. 19:00

Латвия – Сербия

9 августа. 19:00

Италия – Чехия

9 августа. 21:30

Испания – Греция

9 августа. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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