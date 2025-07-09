ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/8 финала. Латвия встретится с Сербией, Испания сыграет с Грецией и другие матчи
Сегодня в Испании пройдут 8 матчей чемпионата Европы среди девушек до 18 лет.
Латвия встретится с Сербией, Испания сыграет с Грецией
Чемпионат Европы
Девушки (U18)
Пальма, Испания
Плей-офф
1/8 финала
Бельгия – Израиль
9 августа. 13:30
Черногория – Венгрия
9 августа. 13:30
Финляндия – Турция
9 августа. 16:00
Польша – Словения
9 августа. 16:00
Франция – Португалия
9 августа. 19:00
Латвия – Сербия
9 августа. 19:00
Италия – Чехия
9 августа. 21:30
Испания – Греция
9 августа. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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