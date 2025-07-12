«Клипперс» остаются фаворитами на подписание Брэдли Била и Криса Пола

«Парусники» имеют больше всех шансов на добавление Била и Пола в свой состав.

По информации инсайдера Бретта Сигила из ClutchPoints, «Клипперс » считаются фаворитами на заключение соглашения со свободным агентом Крисом Полом и Брэдли Билом , когда тот, как ожидается, договорится о выкупе своего контракта с «Финиксом».

Билу «Лос-Анджелес» может предложить оставшуюся часть исключения среднего уровня на 5,35 миллиона долларов, Полу – ветеранскую «минималку».