«Клипперс» остаются фаворитами на подписание Брэдли Била и Криса Пола
«Парусники» имеют больше всех шансов на добавление Била и Пола в свой состав.
По информации инсайдера Бретта Сигила из ClutchPoints, «Клипперс» считаются фаворитами на заключение соглашения со свободным агентом Крисом Полом и Брэдли Билом, когда тот, как ожидается, договорится о выкупе своего контракта с «Финиксом».
Билу «Лос-Анджелес» может предложить оставшуюся часть исключения среднего уровня на 5,35 миллиона долларов, Полу – ветеранскую «минималку».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
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