Донован Митчелл обручился с певицей Коко Джонс
Донован Митчелл рассказал о личной жизни.
Защитник «Кливленда» обручился с певицей Коко Джонс.
Митчелл с «Кавальерс» занял верхнюю строчку в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, но вылетел во второй стадии плей-офф НБА.
Коко Джонс выпустила дебютный альбом «Why Not More?» в апреле и попала на 16-ю строчку американского хит-парада Billboard среди альбомов в стиле R&B и хип-хоп.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Illustrated
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