Донован Митчелл обручился с певицей Коко Джонс

Донован Митчелл рассказал о личной жизни.

Защитник «Кливленда » обручился с певицей Коко Джонс.

Митчелл с «Кавальерс» занял верхнюю строчку в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, но вылетел во второй стадии плей-офф НБА .

Коко Джонс выпустила дебютный альбом «Why Not More?» в апреле и попала на 16-ю строчку американского хит-парада Billboard среди альбомов в стиле R&B и хип-хоп.