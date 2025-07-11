Кобе Сэндерс подписал двусторонний контракт с «Клипперс»

Кобе Сэндерс присоединился к «Клипперс».

23-летний защитник (206 см), выбранный «Нью-Йорком» 50-м на драфте-2025 НБА для клуба из Лос-Анджелеса, оформил двустороннее соглашение. Сэндерс занял 3-е место в команде для игроков на двустороннем контракте.

Защитник набирал 15,8 очка, 4,5 передачи, 3,9 подбора и 1,1 перехвата в среднем в последнем сезоне в Неваде.