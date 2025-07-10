«Клипперс» отчислили форварда Сета Ланди

Сет Ланди расстался с «Клипперс».

У форварда (25 лет, 198 см) был двусторонний контракт с командой.

Ланди был выбран 46-м на драфте-2023, но отыграл только 9 матчей за «Атланту» в первом сезоне в лиге, набирая 1,6 очка за 5,8 минуты в среднем.

Игрок получил травму голеностопа на предсезонной стадии в прошлом году и пропустил весь чемпионат.

Ланди подписал двустороннее соглашение с «Клипперс » в начале марта.