«Клипперс» отчислили форварда Сета Ланди
Сет Ланди расстался с «Клипперс».
У форварда (25 лет, 198 см) был двусторонний контракт с командой.
Ланди был выбран 46-м на драфте-2023, но отыграл только 9 матчей за «Атланту» в первом сезоне в лиге, набирая 1,6 очка за 5,8 минуты в среднем.
Игрок получил травму голеностопа на предсезонной стадии в прошлом году и пропустил весь чемпионат.
Ланди подписал двустороннее соглашение с «Клипперс» в начале марта.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости