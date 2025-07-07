Норман Пауэлл перейдет в «Майами», Джон Коллинз – в «Клипперс», а Кевин Лав и Кайл Андерсон – в «Юту» в результате трехстороннего обмена

«Клипперс», «Хит» и «Джаз» согласовали сделку.

В результате обмена стороны получат следующие активы:

«Майами »: защитник Норман Пауэлл (32 года, 193 см) от «Клипперс»;

«Клипперс »: форвард Джон Коллинз (27 лет, 206 см) от «Юты»;

«Юта »: форварды Кевин Лав (36 лет, 203 см) и Кайл Андерсон (31 год, 206 см) от «Майами » и драфт-пик второго раунда 2027 года от «Клипперс».