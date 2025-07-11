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«Нью-Йорк» следит за ситуацией с Маркусом Смартом

«Никс» готовятся заполучить защитника, если тот станет свободным агентом.

У «Нью-Йорка» есть место для одной ветеранской «минималки» и, по информации Стефана Бонди из The New York Post, клуб планирует подписать опытного защитника, способного разыгрывать мяч.

По данным источников Бонди, «Никс» отслеживают ситуацию с Маркусом Смартом на случай, если тот договорится о выкупе контракта с «Вашингтоном».

31-летний Смарт находится на последнем году соглашения с зарплатой в 21,6 миллиона долларов. В прошлом сезоне он в среднем набирал 9 очков, 2,1 подбора и 3,2 передачи в 34 матчах за «Мемфис» и «Вашингтон».

Ветеран НБА с 11-летним стажем был признан «Лучшим защищающимся» в 2022-м и трижды включался в защитную сборную (2019, 2020, 2022).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The New York Post
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