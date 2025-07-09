Джеймс Боррего останется в «Новом Орлеане», несмотря на интерес со стороны «Нью-Йорка»
Джеймс Боррего останется в тренерском штабе «Нового Орлеана».
Джеймс Боррего останется ассистентом главного тренера «Пеликанс» в сезоне-2025/26. «Никс» были заинтересованы в том, чтобы Боррего покинул «Пеликанс» и присоединился к тренерскому штабу Майка Брауна. Боррего также проходил собеседование на должность главного тренера «Никс».
«Пеликанс» отказали Боррего в возможности пройти собеседование в «Денвере» на должность главного ассистента, что было сигналом того, что ему не позволят покинуть клуб ради перехода в другую команду.
Ранее Боррего также был кандидатом на пост главного тренера «Кливленда» и «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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