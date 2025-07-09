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Джеймс Боррего останется в «Новом Орлеане», несмотря на интерес со стороны «Нью-Йорка»

Джеймс Боррего останется в тренерском штабе «Нового Орлеана».

Джеймс Боррего останется ассистентом главного тренера «Пеликанс» в сезоне-2025/26. «Никс» были заинтересованы в том, чтобы Боррего покинул «Пеликанс» и присоединился к тренерскому штабу Майка Брауна. Боррего также проходил собеседование на должность главного тренера «Никс».

«Пеликанс» отказали Боррего в возможности пройти собеседование в «Денвере» на должность главного ассистента, что было сигналом того, что ему не позволят покинуть клуб ради перехода в другую команду.

Ранее Боррего также был кандидатом на пост главного тренера «Кливленда» и «Лейкерс». 

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Яна Бегли в соцсети X
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