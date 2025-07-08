0

Джордан Нвора стал игроком «Црвены Звезды»

«Црвена Звезда» подписала контракт с Джорданом Нворой.

Американский форвард (26 лет, 206 см) покинул турецкий «Анадолу Эфес», проведя за команду один сезон.

Нвора набирал 8,4 очка и 3,5 подбора за 17,9 минуты в среднем в Евролиге, реализуя 43,8% бросков с игры и 35,7% из-за дуги.

Форвард был выбран 45-м на драфте-2020 НБА и отыграл 4 года в лиге, выступая за «Милуоки», «Индиану» и «Торонто».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Црвены Звезды» в соцсети X
logoЦрвена Звезда
logoДжордан Нвора
logoАдриатическая лига
переходы
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Филип Петрушев оттягивает решение по согласованному клубами переходу в «Црвену Звезду»
4 июля, 19:40
Литва объявила расширенный состав на Евробаскет-2025 без Домантаса Сабониса и Матаса Бузелиса
74 июля, 09:29
«Црвена Звезда» подписала контракт с Тайсоном Картером
3 июля, 17:34
«Црвена Звезда» рассталась с Майком Домом
3 июля, 13:50
Главные новости
Дрэймонд Грин: «Мне надо было стать президентом профсоюза игроков»
9 минут назад
Никола Йокич получил право продлить контракт на три года и 206 млн долларов
237 минут назад
«Голден Стэйт» может попытаться выменять Деррика Уайта
847 минут назад
Президент «Индианы»: «Если бы я знал, что Халибертон порвет ахилл, я бы пожертвовал седьмой игрой»
5сегодня, 12:20
Деррик Роуз: «Слишком жалеть Тибса не стоит. Нельзя расстраиваться, когда уходишь с 30 миллионами в кармане»
9сегодня, 10:23
Пол Джордж: «В «Хьюстоне» достаточно молодежи, чтобы Лилларду не пришлось тащить все на себе»
5сегодня, 09:20
Брэдли Бил близок к выкупу контракта с «Финиксом», «Клипперс» считаются фаворитами на подписание игрока
27сегодня, 08:55
Лонзо Болл: «Сейчас для «Кливленда» любой результат, кроме чемпионства, – провал»
4сегодня, 08:15
Джи Джи Джексон заткнул сирену дальним попаданием в концовке матча против «Юты», надеясь на овертайм, но судьи засчитали 2 очка
2сегодня, 07:53Видео
«Голден Стэйт» представил трибьют-видео Кевона Луни
4сегодня, 07:31Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Виллербан» подписал 2-летний контракт с Бастьеном Вотье
20 минут назад
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Чикаго» сыграет с «Вашингтоном»
сегодня, 12:45
После травмы Тайриза Халибертона в 5-й игре финала врачи говорили «Индиане», что разрыв ахилла «маловероятен»
2сегодня, 12:44
Сумма контракта Майлза Тернера с «Милуоки» больше, чем сообщалось изначально
1сегодня, 11:55
Лонзо Болл о Лаваре: «Тяжело, когда твой отец так строг к тебе. Но в итоге это сделало нас лучше как людей и, конечно, как баскетболистов»
3сегодня, 11:35
Йован Буха: «В «Лейкерс» Брэдли Бил будет выходить со скамейки»
5сегодня, 11:09
Стив Керр – Кевону Луни: «Не могу выразить, как благодарен тебе. Спасибо за все, ты просто лучший»
3сегодня, 10:45
«Фенербахче» расстался с форвардом Дайшоном Пьером
вчера, 20:35Фото
Никола Йокич порадовался победе своей лошади
7вчера, 17:12Видео
«Новый Орлеан» подписал 4-летний контракт на 8,7 миллиона с Майкой Пиви (40-й номер драфта-2025)
6вчера, 16:25